 “نَفس الشيطان”.. اسم جديد لفلفل حار جداً لا يطيقه الانسان

تمكن مزارع من المملكة المتحدة من زراعة فلفل أحمر الأشد حرارة في العالم وأطلق عليه “نَفس الشيطان”. وأفادت التقارير بأن هذا الفلفل تفوق على سابقيه بمقدار 200 ألف درجة.

ووفقا لوسائل إعلام غربية، فإن المزارع البريطاني مايك سميث لم يعتقد أن الفلفل سوف يكون حاد لدرجة أنه سوف يحصل على رقم قياسي جديد.

وقال المزارع أنه لم يستطع ابقاء الفلفل في فمه لمدة 10 ثواني، حيث تخدر لسانه كاملا.

ولا يعلم الخبراء إلى الآن في أي المجالات يمكن استخدام هذا الفلفل الحار جدا.

ووفقا للمزارع، فإنه يمكن استخدام هذا الفلفل كمخدر طبيعي للأشخاص الذين لديهم حساسية على الأدوية المخدرة.