ليلى خالد تشارك بمعرض الكتاب بمدينة برشلونة رغم انف الصهاينة

نجحت المناضلة ليلى خالد, عضو المكتب السياسي ومسؤولة دائرة اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, بالمشاركة في معرض الكتاب الذي يقام سنوياً في مدينة برشلونة، حيث وقعّت كتابها الذي ترُجم إلى اللغة الكتالونية، وصدرت طبعته الثانية بعد نفاذ الطبعة الأولى.

وقد نظمت دار النشر التي دعت المناضلة خالد برنامج لقاءات لهذه المناضلة كان أولها مع مجموعة فلسطين في البرلمان الكاتالوني، فضلا عن العديد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية والإذاعية.

وقد حظيت هذه الزيارة بتغطية إعلامية واسعة خاصة بعد محاولة المجموعات من الصهاينة منع ليلى من القدوم إلى برشلونة، لكنهم فشلوا في ذلك عندما قدمّوا شكوى للنيابة العامة التي بدورها رفضت الشكوى.

وفي نهاية المعرض أقيمت ندوة حضرها جمهور كبير من الجالية الفلسطينية ومن الجمهور الكتالوني وأجابت فيها المناضلة خالد على الأسئلة التي طُرحها أحد اهم الإعلاميين، وفي مقدمتها قضية الأسرى والمقاومة، حيث أكدت ليلى أن انتفاضة الأسرى رسالة موقعة بالأمعاء الخاوية من أجل الوحدة الوطنية، وأنها ترسم طريق العودة والحريّة.

كما شددت على أن المقاومة بكافة أشكالها وفي مقدمتها الكفاح المسلح طريقنا نحو العودة والتحرير.