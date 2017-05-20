ديان ورابين يدعوان الحكومة الاسرائيلية لبدء الحرب على عبدالناصر لان خسائرهم ستكون فادحة اذا باغتهم بها
أهم العناوين
جرينتش+2 02:21
ليلى خالد تشارك بمعرض الكتاب بمدينة برشلونة رغم انف الصهاينة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني