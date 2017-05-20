فروقات واسعة بين عدد ساعات الصيام في مختلف دول العالم

بعد اسبوع ينطلق شهر رمضان.. شهر صوم المسلمين في سائر انحاء العالم منذ شروق الشمس حتى غروبها. لكن بينما يتقارب عدد ساعات الصوم في الدول العربية بمعدل 17 ساعة يوميا، فإن المسلمين في الدول الاسكندينافية سيصومون هذا العام أكثر من 20 ساعة، إذ إن الشمس تكاد لا تغرب هناك في هذه الفترة من السنة.

ففي السويد والنرويج، وفنلندا سيصوم المسلمون حوالي 20 ساعة ونصف هذا العام، بينما لا تغيب الشمس إلا دقائق قليلة أو لا تغيب إطلاقاً في بعض مدن هذه الدول مثل كيرونا السويدية.

وتختلف الاجتهادات حول وجوب صوم المسلمين طيلة هذه الساعات، فبينما يلتزم القسم الأكبر منهم بالساعات الطويلة هذه، يختار آخرون الصوم، والإفطار، بحسب توقيت مكة المكرّمة.

ويذكر أنّ ساعات الصيام تتراوح هذا العام بين 10 ساعات في أميركا اللاتينية مثلا, وبين 21 ساعة في القسم الشمالي من أوروبا.