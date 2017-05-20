تحذيرات امريكية من استعداد تنظيم داعش لاستخدام السلاح الكيماوي دفاعاً عن اخر معاقله بسورية والعراق
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جرينتش+2 10:10
صفعة القرن!

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