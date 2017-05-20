بعد معركة ساخنة.. فوز المحامي ارشيدات بموقع نقيب المحامين

بعد عناء شديد وسهر طويل, فاز المحامي مازن ارشيدات، بمنصب نقيب المحامين، بعد حصوله على أعلى عدد من الأصوات، في انتخابات الجولة الثانية التي جرت يوم امس الجمعة في مجمع النقابات المهنية بعمان.

وقد بلغ عدد المقترعين 7093 مقترعا من اصل 12243محاميا يحق لهم الانتخاب, فيما كانت الجولة الاولى من انتخابات النقابة قد انتهت بتقدم المرشح المحامي مازن ارشيدات على منافسيه ب2323 صوتا, تلاه المحامي يحيى ابو عبود الذي حصل على 1768صوتا, ثم المحامي رامي الشواورة الذي حصل على 1650صوتا, واخيرا المحامي امين الخوالدة الذي حصل على 1352صوتا.

وفيما اعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات عن تنظيم جولة ثانية لانتخاب النقيب, فقد اعلن المرشحان رامي الشواورة وامين الخوالدة انسحابهما من المنافسة على مركز النقيب للجولة الثانية التي تنافس فيها كل من المحامي ارشيدات والمحامي ابو عبود، حيث فاز ارشيدات بعد انتهاء عملية الفرز.. تهانينا