الشعب الايراني يجنح نحو الاعتدال ويعيد انتخاب روحاني رئيسا للجمهورية

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، أن الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، قد فاز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بولاية ثانية بعد حصوله على حوالى 59 فى المائة من الأصوات.

وقال نائب وزير الداخلية الإيراني علي أصغر أحمدي، في كلمة على قناة “ايريب” الحكومية إنه “من أصل 25,9 مليون بطاقة تم فرزها، حصل روحاني على 14,6 مليون ورئيسي على 10,1 ملايين”.

وأوضح أن “أكثر من أربعين مليون ناخب أدلوا بأصواتهم من أصل 56,4 مليون ناخب مسجل”.

وقد تنافس روحاني مع رجل الدين المحافظ، إبراهيم رئيسي، الذي يقول إنه يدافع عن الأكثر فقرا وإنه يريد إعطاء الأولوية لـ”اقتصاد المقاومة” من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمارات الوطنية.

وقد بادر سيد مصطفى هاشمي طبا, وهو مرشح ثالث لهذه الانتخابات بتهنئة روحاني بالفوز بولاية ثانية، بعد حصوله على أكثر من خمسين بالمئة من الأصوات.

وأفادت وكالة “تسنيم” الدّولية للأنباء، أن هذا المرشّح الخاسر قد هنّأ الرئيس المنتخب حسن روحاني على فوزه بالانتخابات الرئاسيّة، مثنيًا “على الملحمة الجديدة التي سطرها الشّعب الإيراني يوم أمس الجمعة، بمشاركته الواسعة في الانتخابات”.

وتمنى هاشمي التوفيق للرئيس روحاني في دورته الرئاسية الثانية، داعيا إيّاه إلى بذل كل الجهود لحل المشاكل التي يمرّ بها الشعب من اجل الحفاظ على مكانة إيران ورفعتها.