ديان ورابين يدعوان الحكومة الاسرائيلية لبدء الحرب على عبدالناصر لان خسائرهم ستكون فادحة اذا باغتهم بها
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جرينتش+2 02:21
الشعب الايراني يجنح نحو الاعتدال ويعيد انتخاب روحاني رئيسا للجمهورية

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