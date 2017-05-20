ديان ورابين يدعوان الحكومة الاسرائيلية لبدء الحرب على عبدالناصر لان خسائرهم ستكون فادحة اذا باغتهم بها
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الأوقاف المصرية تنهي فوضى خطب صلاة الجمعة وتعتمد خطبة موحدة

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