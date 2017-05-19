اردوغان “يحرد” على امريكا جراء اعتمادها على الاكرار لتحرير الرقة

أكدت أنقرة أن الجيش التركي لن يشارك في عملية تحرير الرقة السورية من أيدي “داعش” بسبب إصرار واشنطن على الاعتماد على القوات الكردية في هذه المعركة.

وأظهرت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، حول نتائج مباحثاتهما مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، أن الخلافات العميقة بين تركيا والولايات المتحدة حول المسألة السورية مازالت قائمة، على الرغم من تأكيد الجانب التركي أن الإدارة الأمريكي الحالية برئاسة دونالد ترامب تتعامل مع القضية بشكل أكثر صراحة بالمقارنة مع إدارة أوباما.

وقال أردوغان، في تصريحات أمام صحفيين أتراك في السفارة التركية بواشنطن، إن أنقرة تحتفظ بحقها في اتخاذ خطوات أحادية ضد القوات الكردية داخل سوريا دون أخذ مواقف الدول الأخرى بعين الاعتبار.

وتابع: “قلنا للأمريكيين بوضوح: إذا تعرضت تركيا لهجمات من قبل وحدات حماية الشعب الكردية، فسنتصرف دون أن نستفسر حول موقف أحد”.

وأكد أن تركيا لن تشارك في عملية تحرير الرقة من “داعش” لأن واشنطن قررت الاعتماد على وحدات حماية الشعب الكردية في هذه الحملة.

وأوضح قائلا: “قلنا لهن إننا لا نعتبر التعاون مع تنظيم إرهابي لتحرير الرقة قرارا صائبا. وأعتقد أنهم سيطرقون بابنا في المستقبل بشأن المسألة السورية”. وأكد أن أنقرة ستحتفظ بوجودها العسكري في سوريا والعراق.

بدوره قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الجانب التركي تلقى خلال المحادثات في واشنطن تأكيدات من الجانب الأمريكي، أن الأسلحة التي يوردها الأمريكيون لوحدات حماية الشعب الكردية، سيتم استخدامها لتحرير الرقة فقط وكذلك في المعارك ضد “داعش” في مناطق سورية أخرى ، إذ تضمن واشنطن عدم وصول هذه الأسلحة إلى تركيا. وأضاف أن الأمريكيين تعهدوا بمنع قيام كيان كردي في شمال سوريا.