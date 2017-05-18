مايكل مور بين فارنهايت 11/9 ضد بوش وفارنهايت 9/11 ضد ترامب

يعمل المخرج الاميركي مايكل مور على انتاج فيلم وثائقي يتناول الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعنوان “فارنهايت 11/9” في إشارة تجمع بين عمله السابق “فارنهايت 9/11” وتاريخ اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية الاخيرة.

وكتب المخرج الاميركي المعروف باعتماره قبعة على الدوام في تغريدة مرفقة برابط الى مقال على موقع مجلة “فراييتي”، “اجل اعد فيلما لنخرج من هذه الفوضى”.

وجاء على موقع مجلة “فراييتي”، ان المنتجين بوب وهارفي واينستين حصلا على حقوق الفيلم في العالم باسره عبر احدى شركاتهما “فيلوشيب ادفنتشر غروب” التي انتجت كذلك فيلم “فارنهايت 9/11”.

ويشير عنوان الفيلم الاخير للمخرج الاميركي اليساري الملتزم الى تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الاخيرة في التاسع من تشرين الثاني 2016. وكانت الانتخابات جرت قبل يوم على ذلك.

ويأتي هذا العمل بعد عقد على فيلم “فارنهايت 9/11” الوثائقي السياسي حول رئاسة جورج دبليو بوش اثر اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 وحربي افغانستان والعراق. وقد حاز الفيلم جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان للفيلم العام 2004.

وخلال الانتخابات الرئاسية في 2016 حاول مور تعبئة الرأي العام ضد ترامب وكان من الشخصيات القليلة التي قالت حينها إنه يملك فرصا كبيرة للفوز.

وقد اخرج في تشرين الاول في غضون 12 يوما فقط فيلما وثائقيا بعنوان “مايكل مور إن ترامب لاند” امتدح فيه المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.