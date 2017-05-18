غضبة واسعة على زيارة وفد شعبوي اردني للكيان الاسرائيلي

شن مواطنون أردنيَون وعرب هجوما حادا على وفد شعبي اردني التقى امس الاربعاء مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اعضاء هذا الوفد قد جاءوا من مناطق متفرقة في الأردن، أبرزها: إربد والزرقاء وعمان؛ “بهدف إجراء جولة مدتها 5 أيام؛ للتعرف على الدولة العبرية والمجتمع الإسرائيلي عن قرب”.

وأشعلت الزيارة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نددت شخصيات أردنية بالزيارة، واعتبرت أن من قاموا بها لا يمثلون العشائر الأردنية، واستعاد عدد كبير من رواد موقع الـ”فيسبوك” تاريخ شهداء العشائر الأردنية في القدس المحتلة وفلسطين.

كما أطلق ناشطون أردنيون وسما عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “#لا يمثلون_إلا_أنفسهم”، في إشارة إلى براءة العشائر الأردنية من هذه الزيارة التي قام بها أربعة من شيوخ العشائر بشكل فردي.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قد استقبل امس الأربعاء، اعضاء هذا الوفد الذي قيل انه يضم شيوخ عشائر من عمّان والزرقاء وإربد.

وقال ريفلين، حسبما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: “ان التعاون بين إسرائيل والمملكة الهاشمية ينبع من الفهم بأن مصيرنا هو العيش سويا في هذه البلاد”.

وأضاف ريفلين يقول : أن إسرائيل تؤمن بحق كل إنسان بعبادة الله، وفق شريعته، وأن على الجميع التركيز على ما يجمع الشعوب وليس ما يفرقها.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الاسرائيلية ان اعضاء الوفد قد شكروا الرئيس الإسرائيلي على حسن الضيافة، قائلين: نأتيك من بلاد بطل السلام، الملك الحسين، بلاد الصلح والتعاون والعطاء، بلاد السلام والتسامح.

وأضافت الصحيفة تقول : أن “شيوخ العشائر قالوا إنهم يحملون رسالة سلام”، كما نشرت الصحيفة صورة تجمع بعض أعضاء هذا الوفد مع ريفلين.