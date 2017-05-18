تحذيرات امريكية من استعداد تنظيم داعش لاستخدام السلاح الكيماوي دفاعاً عن اخر معاقله بسورية والعراق

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إن هناك معلومات استخباراتية ترجح أن يكون تنظيم “داعش” الإرهابي بصدد تشكيل فصيل مختص في الأسلحة الكيميائية.

وأوضح أدريان رانكين غالاوي، المتحدث باسم البنتاغون، أن التنظيم الإرهابي سيشكل هذا الفصيل في الأراضي التي يسيطر عليها بين بلدتي الميادين والقائم على الحدود السورية العراقية، حسبما نقلت “سي إن إن”.

وأشار غالاوي إلى أن التنظيم يسعى إلى تعزيز قدراته بالأسلحة الكيميائية للدفاع عن معاقله المتبقية.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون أن عددا كبيرا من قيادات تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الرقة السورية قد خرجوا منها.

يذكر أنه في وقت سابق، كان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قد أشار إلى إمكانية حيازة “داعش” لأسلحة بيولوجية.

وقد تسببت هذه التحذيرات الامريكية والمعلومات المتواترة في اجراء تنسيق على أعلى المستويات بين سوريا والعراق لمجابهة هذا التنظيم الارهابي اليائس.

فقد أكد اللواء أسامة خضور، مدير الإدارة السياسية في الجيش السوري، وجود تنسيق مشترك على أعلى المستويات مع الجانب العراقي في مجال الحرب على الإرهاب.

وقال خضور في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “من الطبيعي أن يكون هناك تعاون وتنسيق مشترك بين الحكومتين والجيشين في الحرب على الإرهاب، خاصة عندما يكون هذا الإرهاب عابراَ للحدود، وبالتالي فإن أي انتصار يحققه الجيش العراقي في الحرب على الإرهاب، هو انتصار يصب مباشرة في مصلحة الجيش العربي السوري، والعكس صحيح”.

واضاف اللواء خضور قائلا: “نحن على اتصال دائم وتنسيق مستمر على أعلى المستويات مع أشقائنا في العراق الذين نخوض معهم حرباَ مصيرية ضد الإرهاب العالمي، وهذا التعاون والتنسيق يزداد يوماَ بعد يوم، وقد كانت له نتائج إيجابية كثيرة ونأمل أن يحقق المزيد من النجاحات، ونعتقد أن هذا التعاون سيستمر ويتعزز في المستقبل لما فيه مصلحة الشعبين والجيشين الشقيقين”.