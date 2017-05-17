تقليص صلاة التراويح لساعة واحدة طوال شهر رمضان بالجزائر

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، تحديد مدة ساعة واحدة لصلاة التراويح خلال شهر رمضان، بهدف “التخفيف على المصلين”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزارة قولها، إنها ستبقي على الإجراءات نفسها التي اعتمدتها السنة الماضية فيما يتعلق بتحديد صلاة التراويح بساعة فقط، مع إلزام الأئمة بتخفيف فترة الصلاة.

كما طالبت الوزارة مديري الشؤون الدينية عبر الولايات، بالعمل على مراقبة الأئمة المخالفين لوقت أذان المغرب الذي سيكون موحدا وفقا للرزنامة الوطنية.

وشددت الوزارة من إجراءات تسليم رخص استغلال المساحات القريبة من محيط المساجد لأداء صلاة التراويح في رمضان لـ “دواع ٍأمنية”، مطالبة بتجنيد الأئمة لمواجهة التجار المضاربين عبر خطب الجمعة والدروس التي تسبق صلاة التراويح.

وفيما يتعلق بنوع الخطاب الديني، أكدت الوزارة، أنه “لن يخرج عن الخطاب المدافع عن المرجعية الوطنية، مع حث الأئمة على ضرورة محاربة غلاء الأسعار ومرافقة مؤسسات الدولة في محاربة المضاربة، وفضح التجار الذين يستغلون هذه المناسبة الدينية لربح المال”.

وبحسب إحصاءات رسمية، يبلغ عدد المساجد في الجزائر، أكثر من 15 ألف مسجد، إلى جانب 5 آلاف في طور الإنجاز، وأغلبها تم بناؤها في حملات تطوعية للسكان، فيما تتولى الحكومة تسييرها ودفع أجور موظفيها من أئمة وخطباء الجمعة، وغيرهم.‎