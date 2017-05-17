هل أفشى ترامب معلومات سرية للوزير الروسي لافروف من شأنها الحاق الضرر بالامن الاردني ؟
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جرينتش+2 01:54
الفحوصات المخبرية تكشف تأثيراً للمبيدات على الخضار الاردنية

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