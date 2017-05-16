وزير إسرائيلي يرفض دعوة اردنية للمشاركة في مؤتمر علمي بعمان

أفادت الإذاعة العبرية العامة، بأن وزير العلوم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوفير أوكينيس قد ألغى زيارة له كانت مقررة اليوم الثلاثاء إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر تكنولوجي إقليمي, على خلفية التوتر الأردني-الإسرائيلي الأخير.

وكان توترًا قد اندلع بين عمّان وتل أبيب على إثر استشهاد المواطن ألاردني محمد عبد الله سليم الكسجي (57 عامًا)، في مدينة القدس المحتلة برصاص شرطة الاحتلال، بعد تنفيذه عملية طعن قرب “باب السلسلة” (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك) بالبلدة القديمة.

وأشارت الإذاعة العبرية، إلى أن أوكينيس كان من المفترض أن يشارك ضمن بعثة علوم إسرائيلية في مؤتمر يعقد بالأردن حول “تسريع الجسيمات” برعاية الملك عبد الله الثاني، وبحضور بعثات من دول عدة.

وأكد مسؤولون إسرائيليون في تل أبيب، أن أوكينيس ألغى زيارته نتيجة تبادل الاتهامات والتوتر بين البلدين على خلفية عملية قتل المواطن الأردني الجنسية.

وحسب الإذاعة العبرية، فإن أوكينيس اعتبر ذلك احتجاجًا دبلوماسيًا على البيانات الأردنية حول حادثة القدس، مؤكدا أن هذا “أقل ما يمكن أن يفعله”، ومضيفًا: “لا يمكن أن نقبل ضربة تلو الضربة وكأن شيئًا لم يكن”.

وكانت الحكومة الأردنية، حملت حكومة تل أبيب بصفتها القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن إطلاق النار على المواطن الأردني، واصفة الحدث بأنه “جريمة نكراء” ارتكبتها حكومة الاحتلال.

وقد رد نتنياهو من خلال دعوة الأردن الى “عدم ازدواجية المعايير، من خلال إدانة الإرهاب من جهة وتحميل إسرائيل من جهة أخرى المسؤولية”.