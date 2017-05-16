مصادر اعلامية تؤكد ان لقاء الملك عبدالله والسلطان قابوس استهدف خفض حدة التوتر بين الاردن وايران
أهم العناوين
جرينتش+2 03:46
ذئاب المسلحين بغوطة دمشق الشرقية ينهشون بعضهم ويغرقون في دمائهم

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني