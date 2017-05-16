داعية سلفي مصري ينغص الاحتفال بعيد ميلاد عادل إمام

انتقد سامح عبد الحميد، الداعية المصري السلفي المثير للجدل، الاحتفال بعيد ميلاد النجم عادل إمام، مدعيا أن امام قد شارك في تشويه صورة السلفيين وقدمهم في هيئة مجموعة إرهابية.

وزعم عبد الحميد، في بيان اصدره امس الإثنين، تعقيبا على الاحتفال بعيد ميلاد إمام- أنه شوه صورة السلفيين والملتزمين، وصورهم على أنهم مجموعة من الإرهابيين الجاهلين المُخربين، وكان عليه أن يُظهر الصورة الحقيقية لأهل الصلاح ورواد المساجد، بدلا من أن يُنفر الناس منهم.

وأضاف في بيانه، الذي حمل نبرة حقد واضحة: «إن إمام قد حصد الملايين مقابل نجوميته، ولم يقدم لفقراء مصر شيئا».

واستشهد في بيانه بمسرحية “مدرسة المشاغبين”، مدعيا أنها تسببت في إفساد أجيال من الطلاب، ونزعت هيبة المعلمين، وجعلت الطلاب يسخرون منهم ويستهترون بهم.

وأوضح في بيانه، الذي تهجم بشدة على امام الذي يعتبر اشهر نجم مصري، أنه يجب محاكمته شعبيا وتاريخيا؛ بسبب ما أسماه “إفساده وهدمه للمجتمع المصري والعربي”.

ويحتفل النجم عادل إمام غدا (17 ايار) ، بعيد ميلاده الـ77، وتشاركه الجماهير المصرية والعربية هذا الاحتفال؛ لما قدمه من عطاء تاريخي في عالم الفن بمجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية.