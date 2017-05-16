حفل إشهار كتاب “ما يشبه النضال” للدكتورة هدى فاخوري

تقيم المكتبة الوطنية في السادسة من مساء يوم الأحد المقبل حفل إشهار كتاب “ما يشبه النضال” الصادر عن الآن ناشرون وموزعون للدكتورة هدى فاخوري، يتضمن قراءات نقدية للدكتور سمير قطامي والأستاذ هاشم غرايبة فيما يقدم كلمة الناشر القاص جعفر العقيلي.

قدم للكتاب الباحث السياسي سعود قبيلات، الذي ربطته بالكاتبة صداقة نضال مشترك، فقدم بها شهادة موضوعيّة مهمة تساعد القارئ على الولوج إلى عالم هدى فاخوري. فيقول:” ومن المعروف، لدى كلّ الذين لهم باعٌ في العمل العامّ، أنَّ الدكتورة هدى فاخوريّ كرَّستْ معظم سنوات حياتها للعمل مِنْ أجل القضايا العامّة التي تؤمن بها، ابتداءً مِنْ قضـية فلسطين، التي تُعتَبَر أمّ القضايا العربيَّة، وحتَّى آخرِ قضـية عادلة نشأت (أو قد تنشأ) في أيّ ركنٍ مِنْ أركان الوطن العربي”.

يُذكر أن الكاتبة الدكتورة هدى فاخوري من مواليد السلط ، حاصلة على شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان من جامعة القاهرة عام 1969، عملت منذ تخرجها طبيبة في مجال تخصصها. وهي عضو نقابة أطباء الأسنان، ورابطة الكتاب الأردنيين، والاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، واللجنة التنفيذية للمجابهة وحماية الوطن، والمؤتمر القومي العربي، لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية.

نشـرت العديد من قصص الأطفال في مجلتي «براعم عمّان»، و«حاتم»، وأشـرفت على إصدار 51 نشـرة غير دورية من نشـرة «المجابهة» التي تُعنى بقضية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بعد توقيع معاهدة وادي عربة، وشاركت في فعاليات ثقافية ونقابية داخل الأردن وخارجه، وأصدرت عدداً من الكتب في أدب الأطفال، وأخرى في مجال التثقيف الصحي السني، منها: قصة الأسنان، وأسنانك.. رمز الشباب، حافظ عليها بالوقاية، والسنونية وقصص أخرى، وصديقتي شجرة اللوز ، وأيام صبا الباسمة، و اللؤلؤة دانة، وسامية وشقيقتاها، وحكايات العمة عربية، وحديث الحروف، كما وأصدرت مجموعتين قصصـيتين، هما: حديث المرايا والكوابيس، ودوائر الحب والودّ، ولها كتاب بعنوان «انطـبـاعات فـي التجـربة الانتـخابية ومقالات أخـرى»، ونشـرت مقالاتها السـياسية والاجتماعية والثقافية في صحف يومية ومجلات أردنية (بينها المجد) وعربية.

ترُجمت مجموعتها القصصية حديث المرايا والكوابيس إلى اللغة الإنجليزية واعتمدت مقرّراً دراسياً لقسم الدراسات العربية في جامعة ديبول، في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.