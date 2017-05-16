مصادر اعلامية تؤكد ان لقاء الملك عبدالله والسلطان قابوس استهدف خفض حدة التوتر بين الاردن وايران
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حفل إشهار كتاب “ما يشبه النضال” للدكتورة هدى فاخوري

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