مصادر اعلامية تؤكد ان لقاء الملك عبدالله والسلطان قابوس استهدف خفض حدة التوتر بين الاردن وايران
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النكبة الفلسطينية.. جرح ما زال نازفاً منذ 69 عاماً

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