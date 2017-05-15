في الذكرى الـ69 للنكبة.. ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية الاردني يعلن انحيازه لمشروع المقاومة ورفضه لمعاهدات الصلح والتطبيع مع اسرائيل
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جرينتش+2 04:03
فرنسا تشهد افتتاح اول كنيسة لعبدة الشيطان في العالم

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