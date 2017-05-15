رغدة تحتفل مع اشاوس الجيش السوري بتحرير حلب

مجدداً أثارت الممثلة السورية رغدة جدلاً على الشبكات الاجتماعية، بعد نشر صور لها إلى جانب عناصر من قوات الجيش العربي السوري في مطار كويرس العسكري بريف حلب الشرقي، قبل أيام.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن “رغدة” رافقت “الجنود” لمدة 6 ساعات، مستمعة إليهم، من دون تحديد تاريخ الزيارة.

وتناقلت مواقع التواصل الصور، مشيرة إلى أن الزيارة التي حصلت ليلاً أتت بشكل سري.

ولرغدة العديد من المواقف الغريبة السابقة المؤيدة للنظام السوري، ولعل أبرزها حين قالت أنها ستقوم بقص شعرها وسط ساحة سعد عبدالله الجابري بحلب، عند خروج عناصر المعارضة السورية منها.

كما قالت في تصريحات سابقة أنها ستتهم الرئيس بشار الأسد بالخيانة إذا تنحى عن منصبه.

كما وجهت رسالة من قبل لرأس النظام، مطالبة إياه بحرق الأخضر واليابس في حلب وقتل جميع “المسلحين” ومن يؤونهم من المدنيين، حسب قولها.