في الذكرى الـ69 للنكبة.. ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية الاردني يعلن انحيازه لمشروع المقاومة ورفضه لمعاهدات الصلح والتطبيع مع اسرائيل
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جرينتش+2 04:03
تراجع تركي ذليل عن دخول إدلب بعد تهديدات حامية ومتكررة

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