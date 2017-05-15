القائمة الكاملة بالمسلسلات العربية في الموسم الرمضاني المقبل

ينتظر الجمهور العربي شهر رمضان كل عام للحصول على وجبة دسمة من المسلسلات، التي تعرض على شاشات الفضائيات العربية، التي تتنافس في جذب الجمهور العربي من خلال عرض عدد ضخم من المسلسلات في رمضان المقبل.

وبدأت القنوات الفضائية حملاتها الدعائية مبكراً هذا العام ببث بروموهات قصيرة عبر شاشاتها أو بموقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حملات الدعاية المكثفة في الشوارع والميادين.

وفيما يلي خريطة المسلسلات لعدد من الفضائيات العربية في رمضان المقبل.

فضائية أبوظبي

الجماعة 2

يرصد السيناريست المصري وحيد حامد، خلال الجزء الثاني من مسلسل “الجماعة 2″، تولي المرشد الثاني حسن الهضيبي حكم الجماعة، وعلاقة الإخوان بجمال عبد الناصر وثورة 1952، وتكفير سيد قطب للمجتمع وإعدامه.

بطولة إياد نصار، صابرين، عبد العزيز مخيون، أحمد عزمي، محمد فهيم، نضال الشافعي، محمود عبد المغني، رياض الخولى، تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف البندارى.

العقاب والعفرا

حكاية بدوية تقع أحداثها بين الحب والثأر حين تتعرض ديرة الشيخ (سلطان) لغزو من قبل الشيخ (عقاب) ورجاله ما يسفر عن مقتل الشيخ (سلطان) والد الشابة (عفرا) لتصبح هي شيخة القبيلة من بعده، وتبدأ رحلة ثأر (عفرا) من (عقاب) ورجاله غير أنها تقع في حبه ويدور الصراع بين الانتقام لمقتل والدها وبين نداء قلبها.

بطولة “العقاب والعفرا” بطولة الفنانة الفلسطينية نسرين طافش مع عدد من الفنانين الأردنيين والسعوديين.

أوركيديا

قصة تاريخية خيالية تبدأ أحداثها حين يقوم ملك أشوريا بغزو مملكة أوركيديا وقتل ملكها (الأكثم بن عدي) والسيطرة على المملكة. تهرب أرملة (الأكثم) بطفليها (عتبة) و(رملة) وتعهد بهما إلى ملك سامارا قبل أن تتوفى، ويقوم الملك بتنشئة الطفلين ورعايتهما حتى يكبرا. فيما كان (عتبة) يستعد لاسترداد عرش مملكتهم المغتصبة، كان ملك أشوريا يرغب بالزواج من شقيقته الأميرة (رملة) التي عشقها ملك سامارا أيضاً.

ويشارك في بطولة مسلسل “أروكيديا” عدد كبير من فناني الدراما السورية والعربية، ومنهم جمال سليمان، باسل خياط، سامر المصري، واحة الراهب، سلافة معمار، يارا صبري، فاروق الجمعات، مي اسكاف، نوار العايق، وإيمي صياح وآخرون.

قلبي معي

مجموعة من الخيوط الدرامية التي تكوّن قصصاً اجتماعية وإنسانية محورها الرئيسي قصص حب من ضمنها قصة (يارا) الإعلامية المتميزة والمتزوجة من رجل الأعمال (عبد الله) الذي تكتشف خيانته لها ما يؤدي إلى فقدانها جنينها. تبدأ حياتها من جديد بعد طلاقها منه حيث تلتقي بالشاعر (سليمان) الذي يعيد الحب إلى حياتها من جديد.وهناك حكاية (وفاء) و(راشد) اللذين ينفصلان لفترة بسبب عدم قدرة (وفاء) على الإنجاب، لكن حبهما الكبير يجمعهما من جديد.

مسلسل “قلبي معي” بطولة ميساء مغربي ونخبة من نجوم الخليج والوطن العربي منهم محمود بو شهري، روجينا، إبراهيم الزدجالي، ديمة الجندي، حسن كامي ومن إخراج باسم شعبو.

فضائية MBC مصر

عفاريت عدلي علام

“عفاريت عدلي علام” يدور في إطار كوميدي اجتماعي، ويجسد عادل إمام في العمل شخصية “عدلي علام”، رجل يعمل بهيئة دار الكتب على درجة وكيل وزارة، ويدخل فى صراع مع المرتشين والفسدة، وتظهر غادة عادل في المسلسل بشخصية “عفريتة”.

لمسلسل بطولة عادل إمام، غادة عادل، كمال أبو رية، هالة صدقي، عزت أبوعوف، رشوان توفيق، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام وإنتاج تامر مرسي.

اللهم إني صائم

يقدم مصطفى شعبان شخصية نصاب في المسلسل، ويظهر في كل حلقة بشخصية جديدة ومختلفة، ومطارد طوال الأحداث من قبل الشرطة بسبب قضايا النصب المرفوعة عليه مما يجعله يتنكر في أكثر من شخصية.

بطولة مصطفى شعبان، ريم مصطفى، وفاء صادق، مي نور الشريف، ماجدة زكي، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أكرم فريد وإنتاج تامر مرسي.

لمعي القط

تدور أحداث مسلسل “لمعي القط” في إطار اجتماعي “أكشن” كوميدي، وتُعرض من خلاله أكثر من قضية، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة “MBC مصر” في شهر رمضان المعظم.

بطولة محمد عادل إمام، رجاء الجداوي، عمرو مصطفي متولي، دينا، ومن تأليف حازم الحديدى وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج تامر مرسي.

الحصان الأسود

يصنف المسلسل ضمن الدراما الاجتماعية التي تمتزج بالإثارة والتشويق معتمدة على البطولة الجماعية ، وقد تم تغيير الاسم من “عكس عقارب الساعة” إلى “الحصان الأسود ” لملاءمة هذا الاسم مع الأحداث بصورة أكبر.

بطولة أحمد السقا، إنجي خطاب، محمد عادل، أحمد العوضي، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج صادق الصباح.

الحلال

يعد هذا المسلسل أحد الأعمال الدرامية التي تناقش القضايا الاجتماعية الشعبية بشكل مختلف.

بطولة سمية الخشاب، يسرا اللوزى، بيومي فؤاد، مها أحمد، دينا فؤاد، ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج أحمد شفيق وإنتاج صادق الصباح.

عشم إبليس

وتدور أحداث المسلسل حول دكتور تجميل ويجسده عمرو يوسف، ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة.

بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد بدير، دلال عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، ومن تأليف أحمد شوقى، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج احمد يوسف وعبد الله أبو الفتوح ومحمد سيد.

فضائية ON E

كفر دلهاب

يعتبر “كفر دلهاب” أول مسلسل من نوعية الـ”horror” أو الرعب العنيف يقدم بهذا الشكل في الوطن العربي.

بطولة يوسف الشريف، روجينا، محمد رياض، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، ومن تألف عمرو سمير عاطف، وإخراج احمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

أرض جو

يستعرض المسلسل حياة مضيفات الطيران والحياة الأسرية والمشاكل التي يتعرضن لها، ويحتوى العمل على الكثير من الألوان الدرامية التي تهم كل أسرة مصرية.

بطولة غادة عبد الرازق، هيثم شاكر، محمد كريم، فريال يوسف، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، مراد مكرم، ومها أبوعوف، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد جمعة، وإنتاج سينرجي.

هربانة منها

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حيث تجسد الفنانة ياسمين عبد العزيز عدداً من الشخصيات وهي متزوجة من الفنان مصطفى خاطر وتدور بينهما كثير من المواقف على مدار الحلقات بشكل كوميدي، والعمل عبارة عن حلقات منفصلة حيث كل 3 حلقات تشكل قصة منفصلة عن القصة التي تسبقها وعدد القصص في المسلسل 10 قصص ليكون عدد الحلقات في النهاية 30 حلقة.

بطولة ياسمين عبد العزيز، مصطفى خاطر، انتصار، صلاح عبد الله، عايدة رياض، فادية عبد الغنى، ومن تأليف خالد جلال، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجي.

الزيبق

يعد مسلسل “الزيبق” هو العمل الأول الذي يتناول ملفاً من ملفات المخابرات المصرية في العصر الحديث، خاصةً أن الأعمال السابقة معظمها تدور قبل حرب 1973، ليكون هذا العمل هو أول مسلسل مأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية وتدور أحداثه في الألفية الجديدة.

بطولة كريم عبدالعزيز، شريف منير كارمن لبس، محمد شاهين، ريهام عبد الغفور، نهلة سلامة، سيناريو وحوار وليد يوسف ووائل عبد الله، إنتاج أوسكار للتسجيلات الفنية وإخراج وائل عبد الله.

وضع أمني

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مثير بطلها مرمم آثار يدخل في صراعات لكشف فساد ومتورطين ببعض القطاعات ويقوم باقتحام أحد المستشفيات واحتجاز من فيها وتتفجر بعض المفاجآت خلال حلقات المسلسل.

بطولة الفنان عمرو سعد، صلاح عبد الله، شريف حلمي، ريهام حجاج، رانيا منصور، ياسر على ماهر، حمدي الوزير، وأحمد عبد الله محمود، إخراج مجدي أحمد علي.

فضائية DMc

واحة الغروب

المسلسل مأخوذ عن رواية “واحة الغروب” للكاتب المصري بهاء طاهر الفائزة بجائزة “البوكر العربية” عام 2008.

تدور أحداث العمل في نهايات القرن الـ 19 مع بداية الاحتلال البريطاني لمصر، ويروي قصة ضابط البوليس المصري محمود عبد الظاهر يقوم بدوره خالد النبوي، والذي تم إرساله إلى واحة سيوة، كعقاب له بعدما شكت السلطات في تعاطفه مع الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني والزعيم أحمد عرابي، ويصطحب معه زوجته الأيرلندية كاثرين، وتجسدها منة شلبي، والشغوفة بالآثار وتبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر، لينغمسا في عالم جديد ومختلف.

بطولة منة شلبي، خالد النبوي، أحمد مجدي، سيد رجب، الأردنية ركين سعد، اللبنانية كارول الحاج والفنانة القديرة رجاء حسين، من تأليف مريم نعوم وهالة الزغندي، وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن إنتاج “العدل غروب”.

خلصانة بشياكة

تدور أحداثه حول 3 شباب تجمعهم صداقة قوية، ويعيشون في أحد الأحياء الشعبية، ويعاني كل منهم من المشكلات الزوجية، ويدخلون في صراع مع زوجاتهم، ويحاولون بطريقة مليئة بالفانتازيا والخيال الهروب من واقعهم، وذلك من خلال أن يغوصوا في الحلم، حيث يتواجدون جميعاً هناك بطريقة ما، وهذه الأحلام عبارة عن مقتطفات مجمعة من أشهر الأفلام العالمية والعربية، والتي ستستمر كل قصة منها لمدة 4 حلقات متصلة منفصلة.

بطولة أحمد مكي وشيكو وهشام ودينا الشربيني وانتصار وبيومى فؤاد، ومن تأليف أحمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج هشام فتحي.

لأعلى سعر

تدور أحداث المسلسل الاجتماعي حول قصة زواج يبدو ناجحاً، لكنه يمر بتراكمات طفيفة تحوّله إلى صراع شرس يُخرج معه الشر الكامن داخل النفوس البشرية.

بطولة نيللى كريم وزينة وأحمد فهمى، من تأليف السيناريست الكبير مدحت العدل، وإنتاج “العدل جروب”، ومن إخراج ماندو العدل.

30 يوم

وتدور أحداث المسلسل حول تجسيد الفنان آسر ياسين دور طبيب نفسي الذي سوف يتعرض لبعض الأمور في حياته الشخصية والعملية تجعله يتعرض لأزمة نفسية حادة وتستغرف فترة علاجه لمدة 30 يوم، وتساعده في الخروج من هذه الأزمة الفنانة نورهان التي تقوم بدور طبيبة نفسية وصديقة زوجته المقربة التي تجسدها الفنانه نجلاء بدر.

بطولة باسل خياط وإنجى المقدم وآسر ياسين، وليد فواز، نجلاء بدر، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج حسام علي، وهو إنتاج مشترك بين شركات سيلميديا وتريلر، وماكس برودكشن.

رمضان كريم

تدور أحداثه حول الشهر المبارك ومناقشة تفاصيل وعادات الحارة الشعبية في كل يوم من أيامه.

بطولة روبي، ريهام عبدالغفور، شريف سلامة، سيد رجب ، وصبرى فواز، ومجموعة من النجوم الشباب، وهو إنتاج مشترك بين شركتي “JWT” و”السبكي”، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز.

الحساب يجمع

ويناقش المسلسل عالم الخادمات، كما يضم خيوطاً درامية وقضايا أسرية تهم الجميع، وتظهر يسرا بطريقة مختلفة عما قدمت من قبل.

المسلسل بطولة النجمة يسرا، ويشاركها فى البطولة إيمان العاصي، محمود عبد المغني، بوسي، عايدة رياض، مراد مكرم، ندى موسى، وهو انتاج مشترك بين شركتي “JWT” و”السبكى”.

فضائية CBC

حلاوة الدنيا

تدور أحداث المسلسل حول “أمينة” التي تجسدها هند صبرى، تكتشف إصابتها بالسرطان قبل زفافها، أثناء إجرائها بعض الفحوصات والتحاليل، لتدخل في مرحلة صراع مع المرض لمحاولة التغلب عليه، وفي نفس الوقت تدخل في صراع مع أختها غير الشقيقة وتحدث بينهما العديد من الأزمات.المسلسل بطولة هند صبري، ظافر العابدين، مصطفى فهمي، حنان مطاوع، أنوشكا، أحمد حاتم، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف تامر حبيب، إخراج حسين المبناوى، وإنتاج BeeLink.

في الـ لا لا لاند

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الشباب يسافرون إلى الصين، لكن تحدث بعض المشكلات التي تؤدي إلى عطل في محركات الطائرة، والتي يضطر قائدها لتغيير مسار الطائرة، والهبوط بهم إضطرارياً في إحدى جزر تايلاند، ويحاولون أن يخرجوا من الجزيرة بأي طريقة، مما يعرضهم للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية.

بطولة دنيا سمير غانم، سمير غانم، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد سلام، محمد ثروت، شيماء سيف، هنا الزاهد، ومن تأليف مصطفى صقر، وإنتاج تامر مرسي وهشام جمال، وإخراج أحمد الجندي.

هذا المساء

تدور أحداث المسلسل حول العلاقات الزوجية من خلال 3 قصص لـ 3 نساء يعانين مشاكل في علاقاتهن مع أزواجهن، ولذلك يخططن لقتل أزواجهن، ويبدأن في ومن خلال أحداث المسلسل يبحثن عن الوسيلة التي تمكنهن من التخلص من أزواجهن دون أن يتم إدانتهن.

بطولة إياد نصار، أروى جودة، هنا شيحة، محمد فراج، حنان مطاوع، سمر مرسي، عزت أبو عوف، إنتاج مشترك بين “Eagle Films” و”BeeLink”، وإخراج تامر محسن.

لا تطفئ الشمس

تدور أحداث المسلسل في دراما اجتماعية رومانسية عن قصة أم و5 أبناء، وتكشف الأحداث عن علاقة أفراد العائلة ببعضها البعض وكذلك العلاقات والتجارب العاطفية لكل فرد منها.

بطولة ميرفت أمين، محمد مدوح، أمينة خليل، ريهام عبد الغفور، شيرين رضا، أحمد مالك، رواية إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار تامر حبيب، إنتاج “BEELINK”، وإخراج محمد شاكر خضير.

كلابش

تدور أحداث المسلسل ضمن الدراما الاجتماعية التي تمتزج بطابع الإثارة والتشويق مع مزيج من مشاهد الأكشن ومقتبس من رواية الدكتور يوسف حسن يوسف.

بطولة أمير كرارة، ريم مصطفى، أحمد عبدالعزيز، هالة فاخر، محمد لطفى، انتصار، ضياء عبد الخالق، طارق النهرى، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة فيردى للإنتاج الفنى.

النهار

الحرباية

تدور أحداث المسلسل حول شخصية “عسلية”، والتي تجسدها هيفاء وهبي، وهى فتاة شعبية وفقيرة تتعرض لضغوط من شقيقتها الكبرى وتجسد دورها دينا، وتعيشان في حارة شعبية، إذ تجبرها على الخروج من المدرسة وهي صغيرة، والعمل خادمة في البيوت لدى إحدى الأسر الثرية، وتستغل شقيقتها هذا الأمر هي وزوجها منذر رياحنه الذي يتاجر في المخدرات، وشقيقه ضمن الأحداث، والذي يجسد دوره الفنان خالد كمال.

بطولة هيفاء وهبى، دينا، منذر رياحنة، مصطفى فهمى، أحمد فهمى، رحاب الجمل، مريم سعيد صالح، ومن تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدى.

ريّح المدام

تدور أحداث المسلسل في حلقات “منفصلة متصلة” ويناقش قضايا من قلب المجتمع المصري، لكن في إطار كوميدي مثل إلقاء الضوء على الخلافات الزوجية والخيانة، ويجسد أحمد فهمى في المسلسل شخصية “سلطان” وهو مخرج إعلانات ويقع في عدة أزمات سواء في عمله أو مع زوجته “داليا” تجسدها مي عمر، ويظل بجواره “بهجت” أكرم حسني ويحاول مساعدته دائماً حينما يقع في أي أزمة تواجهه.

بطولة كريم فهمى، أكرم حسنى، مى عمر، رجاء الجداوى، دانا حمدان، إسلام ابراهيم، ومن تأليف تامر ابراهيم، وإخراج كريم العدل.

طاقة القدر

قصة المسلسل تدور حول شاب يريد أن يصعد إلى القمة والنجاح عن طريق الحلال ولا يريد أن يستخدم الأساليب غير المشروعة أو الملتوية، ومن جانب آخر تدور قصة رومانسية بين حمادة هلال ويسرا اللوزي.

بطولة حمادة هلال، يسرا اللوزي، حجاج عبد العظيم، إدوارد، ومن تأليف أحمد محمود ابو زيد، وإخراج محمد مصطفى وإنتاج صادق الصباح.

ظل الرئيس

تدور أحداث المسلسل في كواليس قصر الرئاسة، وفيه يجسد ياسر جلال شخصية ضابط حراسات، ضمن الفريق الذي يحرس الرئيس، يتعرض لموقف يغير حياته ويجعله يتمنى الموت، لكنه يحاول الوصول للشخص الذي وضعه في هذا الموقف.

أول بطولة مطلقة لياسر جلال، ويشارك في بطولة المسلسل محمود عبد المغنى، ودينا فؤاد، وهنا شيحة، وميرهان حسين، وإيهاب فهمى، ومحمد عز، ودنيا عبد العزيز، وعزت أبو عوف، وخالد محمود، وآخرون، سيناريو وحوار محمد إسماعيل أمين، وإخراج أحمد سمير فرج.

طاقة نور

تدور أحداث المسلسل حول شخصية “ليل عبد السلام” الذي يؤدي دوره الفنان هاني سلامة ويتحول هذا الشخص إلى مجرم يحترف القتل، ويتم استغلاله من قبل بعض رجال الأعمال وتجسد الفنانة ميس حمدان دور زوجته التي تواجه معه العديد من المشاكل بسبب انشغاله عنها معظم الوقت في العمل.

بطولة هانى سلامة، حنان مطاوع، ميس حمدان، صلاح عبد الله، وليد واز، إيهاب فهمى، ومن تأليف حسان دهشان، إنتاج تامر مرسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.

فضائية الحياة

الدولي

ينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية الممتزجة بالقالب الشعبي، ويناقش قضية جديدة لم تعتد عليها الدراما المصرية من قبل حيث يتناول حياة فئة من المجتمع (سائقي الشاحنات) ويغوص في حياتهم الشخصية المليئة بالتفاصيل والتناقضات.

بطولة باسم سمرة، رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمد نجاتى، ريم البارودى، أحمد فتحى، محمد لطفي، زكي فطين عبد الوهاب، راندا البحيري، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد النقلي، وإنتاج أفلام محمد فوزي.

إزي الصحة

تدور أحداث المسلسل حول شخصية “رضا” التي يؤديها أحمد رزق ويظهر في دور ممرض في أحد المستشفيات الحكومية.

بطولة أحمد رزق، أيتن عامر، سلوى خطاب، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، سامح الصريطى، نهال عنبر، ليلى عز العرب، تأليف يوسف معاطى، إخراج ابراهيم فخر، وإنتاج شركة كينج توت.

نوح

تدور أحداث المسلسل حول شخصية شاب يُدعى نوح، والتي يقدمها الفنان حسن الرداد، ويقابل في حياته الكثير من المشاكل التي تكون السبب في إعاقة مشوارة الحياتي وهذا ما جعله يترك محافظته التي ولد فيها ويذهب إلى القاهرة من أجل شق طريقه وتحقيق حلمه الذي يبحث عنه، وعلى الرغم من وجود الكثير من المشاكل التي تعوق طريقه ودخوله السجن، إلا أنه لازال لديه الطموح والرغبه في تحقيق ذاته وهدفه، وبعد تخطي كافة المشاكل التي يمر بها يكون في النهاية رجل أعمال مشهور.

بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، روجينا، مريم حسن، هيدي كرم، عزت أبو عوف، رانيا منصور، أحمد عبد الله محمود، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة شيري ميديا لمالكها إيهاب طلعت.