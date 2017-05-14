نادية الجندي تنشغل بأمنها المهدد عن فنها الجميل

أكدت الفنانة المصرية نادية الجندى أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع زوج خادمتها الذى قام بتهديدها بالقتل بعد أن قامت بسجن زوجته التى كانت تعمل خادمة لديها وقامت بسرقة محتويات شقتها وحصلت على حكم سنة.

وتابعت نادية الجندى: الموضوع بدأ عندما تعرضت للسرقة وتقدمت ببلاغ ضد الخادمة وبالفعل حصلت على حكم فى القضية وتقضيه حاليا وعندما خرج زوجها من السجن ومعروف عنه أنه تاجر مخدرات فقرر الانتقام منى وبات يرسل لى رسائل تهديد سواء من تليفونه أو من تليفون أقاربه وحاليا النيابة تحقق معه فى البلاغ الذى تقدمت به خاصة أن الأمر أصبح يخص أمنى وسلامتى.

وأشارت الجندى إلى أنها استعانت بحراسة خاصة كنوع من الحرص فهى لا تعلم ما يدور فى تفكير هذا الرجل وماذا يخبئ لها.

على جانب أخر قالت نجمة الجماهير نادية الجندى أن مسلسل «المنظومة» لا يزال مشروعاً قائماً ولم يتم إلغاؤه كما أشيع حيث فضلت أن يتم عرضه خارج السباق الرمضانى بعيدا عن الزحمة ولا يتم ظلمه وكان لى تجربة من قبل مع مسلسل «أسرار» الذى عرض خارج رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا وهناك إتفاق لعرض المنظومة على إحدى الفضائيات تشرين ثاني القادم وسنبدأ التصوير بعد رمضان حتى يكون المخرج والأبطال المشاركون فى العمل قد انتهوا من مسلسلاتهم الرمضانية.

معروف أن مسلسل «المنظومة» إنتاج نادية الجندى ومحمد مختار ومن تأليف أحمد صبحى, وسيقوم بإخراجه وائل فهمى عبدالحميد ومرشح للبطولة رزان مغربى وجهاد سعد.