نتنياهو يهاجم الاردن ويتهمها بالازدواجية لانها قامت بتحميل اسرائيل مسؤولية اغتيال الكسجي
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جرينتش+2 07:15
محمد بن سلمان يشتري رضا ترامب بـ 340 مليار دولار

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