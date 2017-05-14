نتنياهو يهاجم الاردن ويتهمها بالازدواجية لانها قامت بتحميل اسرائيل مسؤولية اغتيال الكسجي
أهم العناوين
جرينتش+2 07:15
دعوة الى البكاء لانه يحسن المزاج ويحارب الاكتئاب

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني