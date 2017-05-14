حزب البعث يعقب على اعتراف كونداليزا رايس بالاسباب الحقيقية لغزو العراق

عقب ابو علي الامين, الناطق الرسمي باسم قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي على إعتراف كونداليزا رايس مستشارة الامن القومي السابقة في عهد الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الابن خلال لقاء عقدته في معهد بروكنز .. ان امريكا وحلفائها اجتاحوا العراق في العام 2003 للاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين لا لجلب الديمقراطية لهذه الدولة الشرق الاوسطية المحورية .

وقال هذا الناطق الرسمي : ان كونداليزا رايس لم تخف صلف وعنجهية امريكا بالتاكيد بان بلادها اتخذت قرار غزو العراق مع حلفائها وهي على بينة من انها لم تجلب الديمقراطية وهي سعت في حقيقة الامر للاطاحة بالرئيس العراقي حينها صدام حسين .

واشار الناطق الرسمي بان كونداليزا رايس اكدت الاسباب الحقيقية لغزو العراق بالقول بوضوح .. ذهبنا الى العراق بسبب مشكلة امنية بحته تتعلق بوجود صدام حسين في الحكم لكننا لم نذهب لجلب الديمقراطية مضيفة لم يكن في خطط الرئيس بوش في حينها استخدام الخطط العسكرية من اجل جلب الديمقراطية لا في العراق عام 2003 ولا في افغانستان عام 2001.

واكد هذا الناطق الرسمي ان كونداليزا رايس افصحت عبر تصـريحها هذا في الوقت ذاته عن المقاصد العدوانية والاهداف الشـريرة لغزو العراق والذي ادى الى تدمير دولته وحل جيشه الباسل وتحطيم البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, بل تصدى لضـرب المنظومة الاخلاقية والتربوية في الصميم.

وختم ابو علي الامين تصـريحه بالقول: ان قيادة قطر العراق للحزب اكدت على انها تتفاعل مع المواقف الامريكية الجديدة للرئيس الامريكي ترامب الذي ادان الغزو على العراق, واعتبره اسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية على الاطلاق, وان قيادة قطر العراق للحزب تؤمن بالتعامل المتكافئ مع القرارات الدولية والمتغيرات الحاصلة على الصعيد العالمي بما يخدم دحر الاحتلال الايراني للعراق, وتصفية مخلفات الاحتلال الامريكي, والسير قدما على طريق التحرير والاستقلال التام والنهوض الوطني والقومي والانساني الشامل.