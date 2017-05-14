نتنياهو يهاجم الاردن ويتهمها بالازدواجية لانها قامت بتحميل اسرائيل مسؤولية اغتيال الكسجي
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جرينتش+2 12:08
بين “النكبة” و”إضراب الأسرى”.. الاشتباك المستمر

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