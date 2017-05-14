انفراج قريب في ازمة رواتب العاملين بجريدة الدستور       

ذكرت مصادر في نقابة الصحفيين ان مجلس النقابة قد اتفق اليوم الاحد مع إدارة صحيفة الدستور على دفع راتب شهر اذار الماضي خلال الايام القليلة المقبلة.

وقالت هذه المصادر ان الاتفاق قد تم ايضاً مع ادارة “الدستور” على صرف راتب شهر نيسان قبل عيد الفطر.

واضافت المصادر ان الاتفاق قد تم مع مجلس ادارة الدستور على ايجاد حلول ناجعة للازمة المالية التي تمر بها الصحيفة.

ومن جانبه فقد ألغى الزميل محمد داودية, رئيس مجلس إدارة الدستور عقد شراء مركبة على حساب اعلانات الصحيفة, بحسب ما ذكر الزميل عمر محارمة عضو مجلس نقابة الصحفيين .

وحسب المحارمة فإن داودية قرر تحويل عقد شراء المركبة الى عقد شخصي بينه وبين الشركة الموردة.

وكان عاملون في صحيفة الدستور قد اصدروا بيانا اعربوا فيه عن صدمتهم من قيام رئيس مجلس الإدارة بشراء مركبة له بمبلغ يزيد عن 30 ألف دينارا من ريع اعلانات الصحيفة.