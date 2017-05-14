القرفة تذيب الدهون وتقي من امراض القلب

أفادت دراسة حديثة بأن إدراج القرفة ضمن النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في التقليل من أثر الدهون على صحة الإنسان، ويقي من أمراض القلب والسكري.

الدراسة أجراها باحثون أميركيون متخصصون في التغذية العلاجية، وعرضوا نتائجها ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية الأميركية لأمراض القلب، الذي عقد في مدينة منيابولس بولاية مينيسوتا الأميركية.

ولاختبار فاعلية القرفة فى التخلص من الدهون الضارة، أجرى الباحثون دراستهم على مجموعة من الفئران.

ولاحظ الباحثون أن الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا غني بالدهون بالإضافة إلى تناولهم لمكملات القرفة لمدة 12 أسبوعًا، اكتسبت وزنًا أقل من غيرها، وكانت مستويات السكر لديها أفضل، بالمقارنة مع فئران لم تتناول مكملات القرفة.

وأوضح فريق البحث أن النظام الغذائي الغني بالدهون مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية مثل أمراض القلب والسكري والسمنة، ولكن إدراج القرفة ضمن هذا النظام قد يساعد في التقليل من الأثر السلبي الناتج عن هذه الدهون، ويحد من مستويات الكولسترول في الدم.

وعن السبب فى ذلك، قال الباحثون إنه يعود إلى احتواء القرفة على مستويات مرتفعة مادة البوليفينول (Polyphenol) التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهاب والأكسدة.

وقال فريق البحث، إنه في حال تأكيد هذه النتائج، قد يؤدي ذلك إلى تطوير أدوية أو لقاحات جديدة من خلاصة القرفة تساعد في الحد من انتشار أمراض القلب والسكري.

وتتمثل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة فى الزيوت “المهدرجة” مثل زيت النخيل وجوز الهند والزبدة والكريمة والدهون الحيوانية وجبن الماعز والشوكولاتة الداكنة وزيت السمك والمكسرات واللحوم المصنّعة.

وكانت دراسات سابقة حذرت من الأغذية عالية الدهون، باعتبارها لا تؤدي إلى زيادة الوزن فقط، بل يمكن أن تحدث دمارًا في الدماغ البشرية، وتؤدي إلى ضعف الأداء الإدراكي.

وأضافت أن تناول وجبات عالية الدهون المشبعة والكربوهيدرات، وعلى رأسها الوجبات السريعة، تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، التي تظهر فى صورة مشاكل والتهاب بالمفاصل.