نتنياهو يهاجم الاردن ويتهمها بالازدواجية لانها قامت بتحميل اسرائيل مسؤولية اغتيال الكسجي
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جرينتش+2 07:15
الذكرى الــ69 للنكبة العربية الكبرى في فلسطين

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