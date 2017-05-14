اعلاء صوت الثقافة كرافعة لصورة فلسطين امام العالم

تعيش فلسطين أجواء الدورة العاشرة من “إحتفالية فلسطين للأدب 2017 “، التي تستمر فعالياتها حتى 18 أيار الجاري بمشاركة 25 كاتباً عربياً وعالمياً، تضافرت جهودهم معاً لإعلاء صوت الثقافة كرافعة لصورة فلسطين أمام العالم.

الإحتفالية التي كانت أطلقت أولى دوراتها عام 2008 تهدف إلى كسر الحصار الثقافي المفروض على الفلسطينيين، وتعميق العلاقات الثقافية مع المرجعيات العالمية، ويقوم المبدعون بجولات في المواقع التاريخية والمخيمات ما بين الخليل، بيت لحم، والقدس، فيما صدر كتاب عنوانه “هذه ليست حدودنا” يضم مختارات من مساهمات كتابية لفلسطينيين وعرب وأجانب سبق وشاركوا في دورات الإحتفالية.

من الأسماء المشاركة: أمير حمد، وإسماعيل خالدي، وأهداف سويف، وجمال ضاهر، وألكسندرا برنغل، وآني بايكر، وآيلين مايلز، وجيلاني كوب، ودولوريس دورانتيس، وراشيل هولمز، وجيهان بسيسو، وسليم البيك، وعلي حبيب الله، وعلي مواسي، وسوزان جونيسن، وسُلماز شريف، ووسيم كردي، وعمر روبرت هاملتون، إضافة إلى أعضاء معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى.

تتوّزع فعاليات الإحتفالية بين 6 مدن: بلدية رام الله، ومركز خليل السكاكيني الثقافي( رام الله) جامعة أبو دبس (القدس) المركز الثقافي بمخيم عايدة (بيت لحم) لجنة إعمار الخليل ( الخليل) جمعية الثقافة العربية (حيفا) ومركز تنمية موارد المجتمع ( نابلس).