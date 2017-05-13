مارسيل خليفة يحيي مهرجاناً غنائياً حاشداً تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين

يحيي الفنان الكبير مارسيل خليفة اليوم السبت مهرجانا ضخما تشهده العاصمة أبيدجان تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال المضربين عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي ويشارك في المهرجان أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الكوت ديفوار والجاليات العربية وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني وكبار المسؤولين.

ويشمل المهرجان كلمات لعدّة شخصيات تضامناً مع الأسرى المضربين وبرنامج موسيقي يحييه الفنان مارسيل خليفة يتضمن مجموعة من القصائد للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش وينظم المهرجان تحت رعاية سفارة دولة فلسطين في الكوت ديفوار في العاصمة أبيدجان في قصر المؤتمرات.