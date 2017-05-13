كونداليزا رايس تعترف بوقاحة ان الغزو الامريكي للعراق استهدف اطاحة حكم صدام وليس نشر الديمقراطية
أهم العناوين
جرينتش+2 10:08
بعد تشجيع السوريين على الهجرة للاردن.. يجري الآن طردهم لاتفه الاسباب

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني