كونداليزا رايس تعترف بوقاحة ان الغزو الامريكي للعراق استهدف اطاحة حكم صدام وليس نشر الديمقراطية
أهم العناوين
جرينتش+2 10:08
الضحك يطيل العمر ويخفف الآلام ولكن يضاعف تجاعيد الوجه

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني