استشهاد فلسطيني واصابة اسرائيلي في عملية طعن بالقدس

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، فلسطينيا، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الشرطة في بيان لها، أن فلسطينياً نفّذ عملية طعن في البلدة القديمة في القدس، أصاب خلالها شرطياً يعمل في “باب الأسباط”، مشيرة إلى أن جروحه متوسّطة، حيث تم تحويله للعلاج في مشفى “شعاريه تصيدك”.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه الفلسطيني الذي أُعلن عن استشهاده في المكان.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بتعزيز تواجد قواتها في البلدة القديمة، كما قامت بإغلاق أبوابها، حيث سادت حالة من التوتر الشديد نتيجة ذلك.