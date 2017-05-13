كونداليزا رايس تعترف بوقاحة ان الغزو الامريكي للعراق استهدف اطاحة حكم صدام وليس نشر الديمقراطية
أهم العناوين
جرينتش+2 03:36
استشهاد فلسطيني واصابة اسرائيلي في عملية طعن بالقدس

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني