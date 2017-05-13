كونداليزا رايس تعترف بوقاحة ان الغزو الامريكي للعراق استهدف اطاحة حكم صدام وليس نشر الديمقراطية
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جرينتش+2 10:08
ألمانيا تحظر على الموظفات الحكوميات ارتداء النقاب أثناء العمل

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