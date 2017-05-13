ألمانيا تحظر على الموظفات الحكوميات ارتداء النقاب أثناء العمل

صادق مجلس الولايات الألماني “بوندسرات”، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب للموظفات الحكوميات، كما يلزم المنقبات بالكشف عن وجوههن عندما يطلب ذلك للتحقق من هوياتهن.

وبحسب قناة “دي دبليو” الألمانية، فسيتم بموجب القانون الجديد حظر ارتداء النقاب والبرقع خصوصًا على الموظفات الحكوميات لدى ممارسة الوظيفة أو نشاط يتعلق بها.

وأضافت، أن القانون الذي صادق عليه مجلس الولايات الألماني، امس الجمعة، يفرض كذلك على النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع الكشف عن وجوههن، إذا كان ذلك ضرورياً للتحقق من هوياتهن من الموظفين الحكوميين, إلا أن القانون لا يفرض حظراً شاملاً على ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة ولا في الدوائر الحكومية.

جدير بالذكر أنه في آذار الماضي، أجازت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي للشركات الخاصة، حظر ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية الواضحة تحت ظروف معينة.

كما أقرت حكومة ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية، الشهر الفائت، مشروع قانون يحظر ارتداء الرموز الدينية، من بينها الحجاب، داخل محاكم الولاية.