دبي تستقطب السياح الاسرائيليين عبر منحهم اسعار زهيدة

نقلت وكالة “صفا” الفلسطينية، عن القناة الإسرائيلية الثانية، قولها إنه تم السماح للإسرائيليين بالاستجمام في مدينة دبي الإماراتية، دون الحاجة للحصول على تصريح “فيزا”.

وذكرت الوكالة أن السماح يقتصر على الاستجمام في فنادق المنطقة الدولية من المطار، لعدة ليال، وبأسعار زهيدة.

ووفقا لـ”صفا”، فإن شركات الطيران الإسرائيلية، دعت عملاءها إلى استغلال العرض، والنزول بدبي والمكوث هناك لأيام حتى استئناف الرحلة إلى دول المشرق.

يذكر أن جدلا واسعا ثار في العام الماضي، بعد انتشار دعوة لمطرب إسرائيلي لإحياء حفلة غنائية في دبي.

وحينها طالب مواطنون إماراتيون وخليجيون بوضع حد لـ”التطبيع”، لا سيما أن قبل ذلك بعدة شهور، انتشرت صور لمسؤولين إسرائيليين يتجولون في دبي بالزي الإماراتي.

وقالت وكالة “صفا” إن “الإمارات تفرض قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين إلى أراضيها، وتصعب من فرصة الحصول على تأشيرة لدخول البلاد إلا في حالات وجود أقارب لهم من الدرجة الأولى”.