مؤرخ مصري متصهين يشوه تاريخ صلاح الدين الايوبي ويزعم انه لم يحرر القدس من الصليبيين
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جرينتش+2 03:09
تنظيم فعاليات شعبية واسعة في “خميس الحسم” لنصرة الاسرى المضربين

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