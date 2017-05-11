تصاعد حملات مقاطعة “بيتزا هت” رغم اعتذارها

أثار إعلان “بيتزا هت” (فرع إسرائيل) الساخر من إضراب الأسرى في سجون الاحتلال، ضجة كبيرة انتشر على إثرها دعوات لمقاطعة فروع المطعم في مختلف الدول حول العالم.

وكانت صفحة “بيتزا هت إسرائيل” نشرت أمس الأول، صورة تسخر من قائد إضراب الأسرى الفلسطينيين، حيث أرفقتها بتعليق باللغة العبرية يقول: “إذا أردت كسر الإضراب، من المفضل أن تطلب البيتزا”.

واعتبر نشطاء فلسطينيون ومناصرون للقضية الفلسطينية أن الإعلان يمثل “إهانة للأسرى”، ودعوا إلى مقاطعة جميع فروع الشركة حول العالم، بما فيها فرعها الوحيد في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

واعتذرت الشركة العالمية أمس الثلاثاء عن الإعلان الذي نشرته صفحة “بيتزا هت إسرائيل”، وذكرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “بيتزا هت العالمية تعتذر عن أي ضرر تسبب فيه المنشور على صفحة بيتزا هت إسرائيل على فيسبوك، لقد كان تصرفا غير مناسب، ولا يعكس قيمة علامتنا التجارية”.

وأضافت: “لقد أزالت بيتزا هت إسرائيل المنشور فورا، كما أنهينا التعاقد مع وكالة الإعلانات المسؤولة عن المنشور، ونحن حقا نأسف لأي ضرر تسببت به”.

لكن رغم تقديم هذا الاعتذار، إلا أن حملات المقاطعة لاقت صدى كبيراً وتجاوباً في مختلف الدول.

حيث أصدرت “حملة مقاطعة إسرائيل في لبنان” بياناً طالبت فيه الشركة الأم لـ “بيتزا هات” بـ “الاعتذار الفوري”، وفروع الشركة في لبنان والدول العربية كافة بـ “التنصل من المنشور المذكور. وإلا فإنّ الحملة تطالب جميع اللبنانيين والعرب وأحرار العالم بمقاطعة «بيتزا هات» في جميع فروعها”.

وشدد البيان على أنّ هذا “أقل واجباتنا تجاه أسرانا، رموز كرامتنا وهويتنا”.

وفي مصر، فقد تم رصد بعض فروع “بيتزا هت” في المدن، حيث تبين عزوف المواطنين عن تناول مأكولاتها بشكل ملحوظ.

وبرر مدير أحد الفروع الذي فضل عدم ذكر اسمه، السبب في قلة الزبائن إلى “ظروف المصريين الاقتصادية، وموسم الامتحانات”، إلا أن مصريين أكدوا أنهم قاطعوا محال البيتزا التابعة للشركة الأمريكية، بسبب المنشور معتبرين أن الاعتذار “لا يكفي وأن الشركة يجب أن تدفع ثمن استهتارها بأرواح الأسرى ومطالبهم الإنسانية”.

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، أطلق نشطاء حملات وسم “قاطعوا بيتزا هت”، دعوا فيها لمقاطعة الشركة ومنتجاتها.

وأكدت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل “بي دي اس” التي تدعو إلى مقاطعة الدولة العبرية لحين إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، أنها تدعم دعوات مقاطعة “بيتزا هت”.

وقال محمود نواجعة, المنسق العام لـ “اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل” في تصريحات صحفية، إن “سخرية بيتزا هت من قيادة الأسرى الفلسطينيين في الإضراب عن الطعام من أجل الحرية والكرامة يصب الزيت على النار”.

وتابع “ندعم الدعوات الشعبية الفلسطينية لمقاطعة عالمية لبيتزا هت، خصوصا في العالم العربي”.