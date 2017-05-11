مؤرخ مصري متصهين يشوه تاريخ صلاح الدين الايوبي ويزعم انه لم يحرر القدس من الصليبيين
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جرينتش+2 03:09
إقالة مدير مكتب التحقيقات الامريكية تثير عاصفة من ردود الافعال

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