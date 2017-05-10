منبه جديد مهمته تنويم صاحبه بدل إيقاظه

كلنا بحاجة إلى جهاز المنبه الذي يتولى ايقاظنا من النوم لبدء يوم جديد من العمل والنشاط, ورغم ان الجميع لا يحبذ فكرة أجهزة المنبه، الا اننا لا نستطيع الإستغناء عنها ورميها بعيداً لأننا نحتاجها.

ولغرض توطيد العلاقة بينك وبين منبهك وتنظيم أسلوب حياتك فقد تم تطوير منبه جديد سيجبرك على تنظيم ساعات نومك وإيقاظك باكراً بطريقة خلاقة وإبداعية لم تشاهدها من قبل.

هذا الجهاز المختلف الذي يبدو أن الجميع سيحبه, يعمل بشكل عكسي “يوني Yawnie” وهو ملقب بالمتثاوب وكان قد تطور على يد مجموعة من طلاب كلية الفنون البصرية والتصميم في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث استلهموا فكرة هذا الجهاز من معاناتهم الشخصية كل يوم في الاستيقاظ مبكرًا!

هذا الجهاز الجديد له هدف مهم ومختلف، لانه يقوم بتنظيم ساعات نومك لضمان حصولك على ساعات كافية من النوم والراحة، فيساعدك ذلك على الإستيقاظ باكراً بدون أن تشعر بالتعب أو الخمول، وذلك بمساعدة يوني فهو سينبهك إلى أن تخلد إلى النوم وذلك من خلال التثاؤب تكراراً أمامك.

الكثير من الأشخاص يعانون اثار النعاس عندما يستيقظون باكراً للذهاب إلى عملهم بسبب عدم حصولهم على ساعات نوم كافية في الليل، فالنوم الباكر ليلاً يقي الإنسان من التعب والإرهاق، واضطراب النوم وعدم انتظامه ينعكس على أداء الشخص لمهامه أثناء النهار، ويجلب الإحساس بالتعب وتقلب المزاج وعدم السيطرة عليه.

لذا، فإن فكرة جهاز المنبه يوني الجديد تبدو لامعة ومختلفة عن باقي أجهزة المنبه، فبمجرد أن يتثائب ويفتح فمه على وسعه ويصدر صوت التثاؤب التقليدي والمعدي أمام سيؤثر عليك وهو موجود على طاولة مكتبك بالقرب من حاسوبك الشخصي الذي تعمل عليه ليلاً فتشعر بالنعاس وتذهب للنوم، وهذا الجهاز مبرمج بطريقة ذكية إذ إنه يتوقف عن التثاؤب إذا تجاوبت معه بعد بضعة تثاؤبات متكررة.

وسيسعى الفريق إلى تزويده بحساسات ضوئية وكاميرا في المستقبل لمعرفة وتوقع سلوك الشخص ومدى حاجته ورغبته في النوم، فيعرض إحصائيات عن نمط نوم الشخص خلال الأيام الماضية وعدد الساعات التي ينامها من خلال تطبيق متصل بالمنبه الذكي ويحللها ويعمل على أساسها.

والجدير بالذكر، أنه تم تطوير أفكار إبداعية لمنبهات أخرى كالمنبه Ruggie الذي لا يطفىء إلا إذا قمت من مكانك ووقفت عليه لمدة ثلاث ثوان، فمع هذا الاختراع أيضاً لن تعود للنوم بعد إيقاف المنبه في الصباح، وهي فكرة غريبة نوعاص ما ولكنها فعالة بالنسبة لأولئك الذين يحبون النوم كثيراً، هذا المنبه مصنوع على شكل بساط ناعم ولكنه ذكي يوضع بالقرب من السرير. طُور من قبل شركة “كيك ستارتر” الأميركية، والجيد في هذا المنبه أنه لا يصدر الأصوات المزعجة، بل يطلق خطابات ومقولات طريفة يحددها الشخص بعد النهوض من سريره من أجل تسليته.