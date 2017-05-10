ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يحذر من التورط  الاردني بالازمة السورية والانخراط في المحاور والأحلاف المشبوهة
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جرينتش+2 11:14
معارض الكتب العربية تستهدف تسويق المعروضات وتلميع بعض الشخصيات

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