ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يحذر من التورط  الاردني بالازمة السورية والانخراط في المحاور والأحلاف المشبوهة
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جرينتش+2 11:14
مركز ابحاث اسرائيلي يكشف المخاطر الداخلية التي تهدد بزوال اسرائيل

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