علي صالح يهدد بالتحالف مع ايران مقابل تحالف الخلايجة مع اسرائيل

أعرب علي عبدالله صالح, الرئيس اليمني المخلوع، عن رغبته في أن تمد إيران يدها للتحالف مع فريقه اليمني، معتبرا ان العلاقة معها ليست حراما، ومطالبا قوات «التحالف الخليجي» بوقف غاراتها على جميع المحافظات اليمنية، مقابل وقف إطلاق الصواريخ الباليستية.

وقال المخلوع صالح إن العلاقات الإيرانية القائمة حاليا هي علاقات مع أشخاص، وليست مع الشعب اليمني، ولا هي علاقات عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، بل مجرد تعاطف من الشعب الإيراني مع شعب اليمن الذي يعاني ويلات الحرب.

ووجه صالح المتحالف مع جماعة الحوثيين منذ اجتياحها صنعاء أواخر عام 2014، شكره لإيران لأنها تتعاطف مع اليمن وشعبه.

وأضاف: «وأنا الآن أتمنى، وأنا رئيس حزب معارض (المؤتمر)، أن تمد إيران يدها للتحالف معنا، فانا سأتحالف معها من أجل بلدي مثلما تحالفتم (في إشارة للتحالف الخليجي) مع إسرائيل وأمريكا ضدنا».

واعتبر «صالح» أن العلاقة مع إيران ليست حراما أو عيبا، فهي دولة إسلامية كبيرة، نافيا وجود أية علاقات عسكرية أو أمنية على الإطلاق حتى الآن.

كما أعرب صالح عن استعداده للذهاب إلى الرياض أو خميس مشيط ، أو مسقط من أجل التفاهم واستبدال الرئيس عبدربه منصور هادي، مشددا على أنه لا نقاش في هذه المسألة.

وتابع قائلا: «نحن نطالب الملك سلمان بالحوار مع الشعب اليمني، كفى دماء (..) تعالوا نتحاور، نتفق على تعيين رئيس جديد»، واصفا «هادي» بـ«المخلوع».