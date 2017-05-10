عقد قران “العازب الاشهر” على “الإعلامية الجميلة”

أفادت قناة «mbc» بعقد قران النجم السوري تيم حسن على الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني في حفل خاص بمصر.

وذكرت مذيعة «mbc» عن الخبر: «هكذا يكون العازب الأشهر في العالم العربي قد ارتبط بالإعلامية الجميلة في خطوة مفاجئة صدمت المتابعين».

وفى برنامجها “الحكم” لم تكن المقدمة التى ساقتها الإعلامية الكيلانى بحق الفنان السورى تيم الحسن, مقدمة عادية من مذيعة لممثل, ولكنها كانت تتغزل فيه غزلا صريحا, حيث اطلقت وفاء على هذا الفنان ألقابا من نوعية “جنتل الشاشة العربية” و”سيد الرجالة” قبل ان تمطره خلال الحلقة بأسئلة كثيرة تخص علاقته السابقة وزواجه السابق وأسباب الطلاق ولماذا تردد أن سبب طلاقه هو الخيانة وغيرها الكثير من الاسئلة التى كان منها سؤال عن مواصفات الفتاة التى تلفت نظره وعن المرأة التى يبحث عنها بعد فشل زواجه الأّول.

وقد فتح تيم قلبه خلال الحلقة التى كانت بداية التعارف وبداية قصة الحب, وتحدث عن كل أموره الشخصية ولم يكتف بالكلام لكنه ذكر شعرا ووصف لها قلبه قائلا:

قلبى كمنفضة الرماد أنا

إن تنبشى ما فيه تحترقى

وشعرى أنا قلبى ويظلمنى

من لا يرى قلبى على الورق

ولم يكتف تيم بالشعر لكنه قام بالغناء لوفاء أغنية “سألونى” التى يغنيها وائل كفورى.

يذكر أن وفاء الكيلاني كانت متزوجة من طوني مخايل وانفصلا عام 2016, أما تيم حسن فقد كان متزوجاً من الممثلة السورية ديما بياعة وانفصلا عن بعضهما عام 2012 على إثر خلافات جادة اتهمته فيها بياعة بخيانتها مع إحدى الممثلات السوريات.