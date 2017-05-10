المنتدى العربي يقيم حفل عشاء تكريمي

أقام المنتدى العربي حفل عشاء سنوي في فندق لاند مارك بعمّان مساء يوم السبت الماضي، احيته جمعية الحنونة للثقافة الشعبية.

وقد حضر الحفل جمع كبير من أعضاء وأصدقاء المنتدى ، وفي بداية الحفل ، القى رئيس المنتدى المحامي فايز شخاتره كلمة ترحيب بالحضور تضمنت شرحاً مختصراً لأهداف المنتدى ورسالته القومية ولمسيرته الثقافية ، بعد استئناف نشاطه عام 1991 ، كما تضمنت تأكيداً للثوابت القومية التي يلتزم بها أعضاء المنتدى وادارته والمتمثلة بثوابت المشروع القومي العربي النهضوي.

وقد تخلل هذا الحفل تكريم عدد من الرواد الأوائل الذين قدّموا خدمات جليلة للمنتدى العربي, وهم السيدات والسادة المرحوم حمد الفرحان ، والدكتور محمد الحموري ، والمرحوم حسين مجلي ، والمهندس وهدان عويس ، والسيدة زها منكو ، والمرحوم محمد نزال العرموطي ، والمهندس نضال الحديد ، والمهندس مالك حداد .