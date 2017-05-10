“الجنائية الدولية” تحذر من اغتيال سيف الإسلام القذافي وتطالب باستلامه

حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا من تعرض سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، للاغتيال في محبسه لدى “ثوار الزنتان” في ليبيا.

ودعت بينسودا، خلال إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن انعقدت في وقت متأخر مساء اول أمس الإثنين بتوقيت نيويورك، إلى ضرورة تسليم سيف الإسلام إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقا لالتزامات ليبيا القانونية الدولية والأحكام القضائية للمحكمة، والنداءات المتكررة لمجلس الأمن.

وقالت: “لقد تلقينا معلومات للمرة الثانية عن محاولات اغتيال سيف الإسلام القذافي، ونطالب المجلس العسكري في الزنتان بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.

وأوضحت أن “هناك معلومات موثقة من مكتبها تفيد بأن سيف الإسلام لم يعد تحت سيطرة العجمي العتيري، وهو قائد كتيبة أبو بكر الصديق في الزنتان، بل تحت سيطرة المجلس العسكري لثوار الزنتان”.

وأردفت قائلة: “أدعو مجددا حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لنقل السيد سيف الإسلام إلى عهدتها (عهدة الحكومة) حتى تتمكن ليبيا من تسليمه إلى المحكمة وفقا لالتزاماتها القانونية الدولية والأحكام القضائية للمحكمة، والنداءات المتكررة التي وجهها أعضاء مجلس الأمن”.