ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يحذر من التورط  الاردني بالازمة السورية والانخراط في المحاور والأحلاف المشبوهة
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جرينتش+2 02:13
الاسد يدعو الشباب لهزيمة النازية المعاصرة مثلما هزمت الاجيال السابقة النازية القديمة

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