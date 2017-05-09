"قانون القومية" يشكل اعلان حرب على عرب 48 وخطوة واسعة على طريق اشهار الدولة اليهودية
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جرينتش+2 02:43
1,3 مليار دولار مجموع المساعدات الأميركية للأردن للعام الحالي

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