1,3 مليار دولار مجموع المساعدات الأميركية للأردن للعام الحالي

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ان مجموع المساعدات الأميركية الأساسية للمملكة خلال العام الحالي بلغ حوالي 1,3 مليار دولار، وذلك وفقاً للموازنة التي أقرها الكونغرس الاميركي نهاية الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الفاخوري بوفد مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، بشقيه النواب والشيوخ، والذي يزور المملكة حالياً، عرض خلاله الفاخوري التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.

واكد الفاخوري وفق بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أهمية العلاقات الأردنية- الاميركية واثرها بدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في الأردن من خلال برامج المساعدات الاميركية للمملكة على مدار السنوات الماضية.

وبهذا الخصوص قال الفاخوري، ان مجموع المساعدات الاميركية الأساسية للمملكة خلال العام الحالي يقدر بحوالي 1,3 مليار دولار وذلك وفقاً للموازنة التي أقرها الكونغرس الاميركي نهاية الأسبوع الماضي، تقديرا للدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك وللأعباء التي يتحملها الأردن وللنموذج الإصلاحي والتنموي الأردني.

وعبر عن شكر الحكومة الأردنية للحكومة والشعب الاميركي على المساعدات الاميركية المتزايدة وزيادتها العام الماضي وعلى ما أقر لعام 2017، مؤكدا أهمية هذه المساعدات في دعم برامج الإصلاح والتنمية الوطنية وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة السورية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني الأردني بمختلف قطاعاته.

وبحث الجانبان المساعدات الاميركية لعام 2018 في ضوء إقرار المساعدات لعام 2017 نهاية الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق ببرامج المساعدات الاميركية خلال المرحلة المقبلة، أكد فاخوري ضرورة استجابتها للأولويات الوطنية، من خلال بدء العمل على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الاميركية المقدمة للمملكة للأعوام الخمسة المقبلة مع التركيز على دعم الموازنة وقطاعات محددة ذات ميزة تنافسية، بما يكفل تحفيز الاقتصاد الوطني ووفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022.

وعرض الفاخوري التحديات التي تواجه المملكة، واوضح بالرغم من استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، فإن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي.

وأشار إلى التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، والتي أضافت أعباءً كبيرة على الموازنة، مؤكدا أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال.

وعرض الوضع الاقتصادي في الأردن والنظرة المستقبلية بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية (خاصة جهود زيادة معدلات النمو، وضغوطات الدين العام، ومحاربة البطالة والفقر).

وأطلع الفاخوري الوفد الضيف على المباحثات التي جرت مؤخراً مع وفد صندوق النقد الدولي، مطالباً مجتمع المانحين النظر في زيادة المساعدات وحجم منح دعم الموازنة العامة إضافة الى التمويل الأكثر يسرا وعلى الأقل لفترة السنوات الخمس القادمة مؤكدا ان الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.