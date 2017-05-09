مشعل ينفي انباء ترشيحه لرئاسة التنظيم الدولي للاخوان

نفى خالد مشعل؛ الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماس”، أن يكون قد تلقّى عرضا لرئاسة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

وذكر مشعل في تصريح خاص لـ “قدس برس”، أن رئاسة التنظيم الدولي للإخوان لم تعرض عليه، وقال “من البديهي ألا يعرض علي ذلك، وبالتأكيد لن أكون، لأن حماس حركة فلسطينية تحصر عملها في إطار القضية الفلسطينية”.

وأضاف “نحن في حماس لا نتدخل بشؤون الآخرين، لا دولاً ولا تنظيمات، وحماس تنظيم مستقل عن أي تنظيم آخر”.

وأوضح مشعل أن “مرجعية حماس هي مؤسساتها القيادية”، مبيّنًا أنّه “للإخوان المسلمين في أقطارهم كما لكل الأحزاب الأخرى قياداتهم”.

وختم تصريحه لـ “قدس برس” قائلًا “هناك من يحاول خلط الأوراق لأسباب لا تخفى على أحد”.